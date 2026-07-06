「カリナは選ばれ、私は選んだ」aespa・ウィンター、現事務所オーディションに3回落ちたと告白 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのウィンターとカリナが、それぞれ異なるデビュー秘話を明かし、注目を集めた。

ウィンターは、所属事務所SMエンターテインメントのオーディションで、数回落ちた末に合格し、aespaのメンバーとなったが、カリナは事務所側から先に連絡があったという。

【写真】「別人かと…」ウィンター、見違えた顔

去る7月5日、韓国で放送されたJTBC『冷蔵庫をよろしく』で、カリナは自身とウィンターが「間違いなくSM（エンタ）顔」だと言われていることに対し、「ウィンターは、確実にSM顔だと思う。（M.I.L.K出身女優）ソ・ヒョンジン先輩や（少女時代・）テヨン先輩のように色白だし」と答えた。

しかし、ウィンターは「むしろカリナさんの方だと思う」として、「私はSMのオーディションに3回落ちている。オーディションを受け続けて、受かったケースだ」と説明した。

（写真＝JTBC）2枚目：左からウィンター、カリナ

その一方で、「カリナさんは先にSMからDMが届いたそうだ」として、「彼女はSMに選ばれた人で、私は自分でSMを選んだ」と語り、周りを爆笑させた。

これを聞いたアナウンサーのキム・ソンジュが、「最近はスカウトをDMでするのか」と驚くと、カリナは「そうみたいだ」と伝えた。

◇ウィンター プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

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