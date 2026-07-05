BTS内で女性アイドルブーム？JUNG KOOKに続き、RMもSNSに話題沸騰中のRESCENEを投稿 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのリーダーRMが、最近人気のガールズグループRESCENEを紹介した。

去る7月4日、RMは自身のインスタグラムストーリーを通じて、短い動画を公開した。

【写真】JUNG KOOKが投稿したRESCENE日本人メンバー

動画には、ボウリング場で楽しいひとときを過ごす彼の姿が収められている。

この日、RMは慎重にボールをレーンへと投げ入れた。しかし、ボールはそれほど転がらずに右側のガターへと落ちてしまった。

すると、彼はボールを見つめながら慌てて両手を左側へと振り、ひざまずいたものの、スコアは0点を記録した。

動画の直後には、メガネを前に突き出したRMのお茶目な写真が登場した。その姿は、有名なユーチューバー兼配信者GOAROSAのミームを彷彿とさせた。

（写真＝RM Instagram）

これとともに、彼はこの投稿のBGMにRESCENEの『Pinball』を選んだ。デビュー後、比較的遅れて注目を集め始めたRESCENEにとっては、海外のファンに知られる良い機会となる見通しだ。

これに先立ち、JUNG KOOKもSNSにRESCENEの日本人メンバー、ミナミがカバーした自身のソロ曲『Still With You』のリンクを共有した。

RESCENEは、2024年にデビューした5人組ガールズグループで、最近ネット上で、ミナミがギャルに扮して放った「巨済（コジェ）ヤッホー」という言葉が話題となり、人気を博している。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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