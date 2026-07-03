タカアンドトシがバイクで北海道を疾走！矢作兼・安藤なつも参戦の絶景グルメ旅 | RBB TODAY

2025年にデビュー30周年を迎え、ともに今年50歳となるお笑いコンビ・タカアンドトシ。この記念すべき年に、タカの念願だった「サイドカー旅」が実現する。

UHB 北海道文化放送が制作する番組『発見！タカトシランドSP 走れ絶景！食べれ絶品！北海道サイドカー旅』の放送がフジテレビ系にて12日に決定。ナレーションは山口智充が担当する。

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旅を盛り上げる豪華ゲストとして、バイク好きで知られるおぎやはぎ・矢作兼と、メイプル超合金・安藤なつが参戦。合流直後には、北海道の雄大な自然の中で野生の鹿と並走するというサプライズも!?

さっそく一行は日本最北端の宗谷岬や、バイカーの聖地として名高い宗谷丘陵「白い道」を訪問。バイクだからこそ味わえる爽快な風と絶景を全身で感じながら、どこまでも続く一本道が人気の猿払村「エサヌカ線」にも足を延ばし、北海道ならではのスケール感あふれる風景を心ゆくまで堪能する。

バイクで風を切った後は、北海道の絶品グルメを堪能。驚きの価格に一同が目を丸くした「ウニ」や、宗谷エリアで親しまれ、その美味しさに思わずおかわりまで飛び出した「チャーメン」など、北海道ならではの味覚を心ゆくまで味わい尽くす。

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2日目はオホーツク海を望む絶景ルート・国道238号を走り、紋別市を目指す。道中の直売所では旬の「毛ガニ」を堪能。酪農のまち・興部町では安藤の意外な才能が開花する場面も見られるほか、紋別市では動物好きの安藤が念願のふれあい体験にも挑戦する。

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北海道の絶景とグルメが詰まった1泊2日のオホーツク沿岸旅。同番組は7月12日午後4時5分から5時20分までフジテレビ系で放送される。