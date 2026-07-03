立命館大学が秋元康を客員教授に招聘、2026年新設学部で実践的教育を強化 | RBB TODAY

立命館大学は、2026年4月より作詞家・秋元康をはじめとする各界のトップランナー5名を客員教授として招聘を発表した。

今回就任したのは、作詞家の秋元康、建築家の隈研吾、ファッションデザイナーのコシノヒロコ、クリエイティブディレクターの佐藤可士和、作家の原田マハの5名（五十音順）だ。

立命館大学が位置する衣笠エリアは、かつて多くの芸術家がアトリエを構え「衣笠絵描き村」として知られた、創造の歴史を誇る地域だ。同大学はこの歴史的・文化的資源を次世代へ承継するため、2025年より行政や周辺神社仏閣、企業などと連携した「KINUGASA Redesign Project」を推進。

そして2026年4月には、衣笠キャンパスにデザイン・アート学部およびデザイン・アート学研究科を新設。「まち全体がラーニングプレイス」というコンセプトのもと、京都が守り継いできた文化資源を活かした産学連携プロジェクトを実践している。

今回の客員教授招聘により、学生がデザインやアートの創造プロセスを深く、かつ実践的に経験できる環境をさらに強化する狙いがある。2026年7月以降は、本法人顧問を務める日本画家・千住博と新任客員教授陣との特別対談や、講演会、ワークショップを順次実施する予定だ。第一線のクリエイターとの対話や共創を通じ、学生一人ひとりが「美的感性」を磨き、現代社会に新たな価値を創出できるリーダーへと成長することが期待されている。立命館大学は今後も産学連携による創造的な学びの場を提供し、京都・衣笠から世界へ向けて「美の思考」を発信していくとしている。