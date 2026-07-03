Snow Man、NiziU、&TEAMが事務所のプライドかけて完コピダンスバトル | RBB TODAY

TBSで毎週金曜よるに放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。7月3日19時からの2時間スペシャルでは、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」を放送する。

(C)TBS

(C)TBS

(C)TBS

誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う同企画。今回はSnow Manのほか、デビューから4年連続で『紅白歌合戦』（NHK）に出場しているNiziUと、BTSを擁するHYBE傘下レーベル所属のボーイズグループ・&TEAMが完コピダンスバトルに初参戦。STARTO ENTERTAINMENT vs HYBE JAPAN vs JYPの、事務所のプライドをかけた三つ巴バトルを繰り広げる。

(C)TBS

(C)TBS

今年再始動し、同番組でも本人が自ら披露したBTSの「2.0」では、ラウール vs K vs MAYUKAのバチバチダンス対決が実現。昨年の『紅白歌合戦』でのパフォーマンスが話題となった米津玄師の「IRIS OUT」では、岩本＆向井 vs JO＆NICHOLAS vs MAYA＆RIKUによる超ハイレベルな対決が展開される。

(C)TBS

(C)TBS

さらに、&TEAMの「FIREWORK」では宮舘の激うまダンスにラウールが「舘様史上一番上手い」と感動する場面も。V6や嵐など平成を代表する大ヒット曲も盛りだくさんで、幅広い世代が楽しめる内容となっている。

(C)TBS