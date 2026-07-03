野呂佳代・安達祐実・ヒコロヒー、ノープランなトークを展開！フジで4日スタート | RBB TODAY

野呂佳代、安達祐実、ヒコロヒーが3人で初MCを務めるノ―プランなトークバラエティー『いつものチェーン店でどう？～今日は何のトークに乾杯？～』がフジテレビ系で7月4日11時から放送される。

人気チェーン店を舞台に話題のアレンジメニューを味わいながら、“普段気になっていること"や“その場で盛り上がったノリ"をきっかけに、3人がとにかく理由をつけて乾杯する同番組。仕事や家事、育児に忙しい女性たちがふらっと立ち寄るチェーン店の空気感そのままに、ゆったりとしたトークが展開される。

野呂は是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』（2026年）への出演も控え、女優としても注目の存在だ。安達はドラマ共演をきっかけに野呂と親交を深めており、「佳代ちゃんが隣なら…」と同番組でトークバラエティーのMCに初挑戦。ヒコロヒーはお笑い芸人としての活動に加え、映画や執筆にも活躍の幅を広げている。

（C）フジテレビ

収録ではヒコロヒーが「会話でやたらと自分の年齢を言ってくる人って何なの？」と日頃のモヤモヤを切り出すと、安達が「私、言っちゃうかも…」とまさかの告白。2歳から子役として活躍し、芸歴42年を誇る安達からは「44歳になって老眼が…」という衝撃エピソードが明らかに。ゲストの高城れに（ももいろクローバーZ）も加わり、「港区女子って…」など、今さら人に聞けない素朴な疑問を激白するなどトークが展開される。

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今回訪れたのは「ガスト」と「串カツ田中」の2店舗。全員が"食べ物では冒険しない派"と口をそろえる中、「ガスト」の定番メニュー“たっぷりマヨコーンピザ"に意外なメニューを組み合わせると、安達が「口に入れた瞬間に美味しい！」と目を輝かせる場面も。さらに「串カツ田中」では従業員も見たことがないという驚きのアレンジメニューが登場。野呂がその場で思いついた衝撃のアレンジメニューにも挑戦する。

安達は収録を振り返り「めちゃくちゃ楽しくて、普段の私となんの変わりもない素の感じでした。不安になるくらい（笑）」とコメント。野呂は「時間が足りませんでした。チェーン店でアレンジって、やってみると色々な発見があってワクワクしました」と語った。ヒコロヒーも「３人で一緒にドリンクバーを取りに行ったんですけど、ごっつ楽しかったです。居心地良くやらせていただけましたね」と充実した収録を振り返っている。

同番組は7月4日（土）11時～11時50分放送。