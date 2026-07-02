9歳・永尾柚乃「おしゃれクリップ」最年少ゲストに登場　共演者・斎藤工らも驚く“大人の素顔”とは | RBB TODAY

俳優の永尾柚乃（9）が、7月5日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（日曜・夜10時）に出演することが分かった。同番組史上最年少のゲストとなる。

永尾柚乃肖像写真 ※所属事務所に掲載許諾をもらっています

9歳にして数々の作品で存在感を放つ永尾柚乃。今回の放送では、仕事現場で見せるプロフェッショナルな姿勢と、子供らしい素顔の両面にスポットを当てる。番組には、縁のある豪華な顔ぶれが名を連ねる。斎藤工、SUPER EIGHTの横山裕、チョコレートプラネットらがVTR出演し魅力を証言。斎藤や横山、チョコレートプラネットからは9歳とは思えないその貫禄に「会うたび大人になっていく」「どうやって育ててきたんだ…」と語るなど、撮影現場で目撃した彼女の急成長ぶりや人柄について明かされる。

また、注目のトピックとして「驚きのセリフ暗記法」が初公開されるほか、自身が未来の自分へ宛てた手紙も披露される。大人顔負けの視点を持つ本人が、一体どんなメッセージを綴ったのか。9歳の実力派俳優が語る“今”と“未来”を話す姿が見どころだ。

※おしゃれクリップ公式、永尾柚乃出演のお知らせ