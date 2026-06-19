 ミスFLASHグランプリ・橘舞の1st写真集が発売！露出度満点のエプロン姿など大胆ボディ披露！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

ミスFLASHグランプリ・橘舞の1st写真集が発売！露出度満点のエプロン姿など大胆ボディ披露！

エンタメ グラビア
注目記事
『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』カバー（撮影：小塚毅之）
  • 『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』カバー（撮影：小塚毅之）
  • 『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）
  • 『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）
  • 『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）
  • 『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）
  • 『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）

　ミスFLASH2023グランプリに輝いた橘舞の待望のファースト写真集『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（徳間書店）が、6月26日に発売される。

　橘舞はミスヤングアニマル2022審査員特別賞、ミスFLASH2023グランプリに選ばれ、数々のグラビアを飾ってきた、〝ばなまい〟の愛称で親しまれる次世代アイドルタレント。今年下半期にはグラビアに加え、映画・舞台・ドラマへの出演も目白押しで、活躍の場を広げている。

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）
『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』カバー（撮影：小塚毅之）

　同作のキャッチコピーは「可愛いだけで最高なのに、ムムムすぎて最強です！」。これまでの雑誌グラビアでのキュートな彼女にクギ付けになっていたファンにとっても驚きのスペシャルなシーンが満載となっているほか、初対面の読者でもページを開いた瞬間から予期せぬ大胆ぶりに目を奪われる仕上がりとなっている。

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）
『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）

　タイトルには、橘本人の「手に取ってくれた人に対して『あなたの猫になりたい』」という願望が込められた。ときにはツンデレ、ときには人懐っこく、綺麗な瞳でこちらを見つめたと思ったら、次の瞬間にはシャツをはだけて自由に動き回る。まさに愛猫そのものの〝ばなまい〟が、大好きなご主人様の前で露出度満点のエプロン姿や変形サロペットまで披露する…。これまでにない挑戦的なシチュエーションも見どころだ。

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）
『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）

　橘はコメントの中で「グラビアを始めるにあたって『いつか紙の写真集を出したい』というのが大きな目標でした。今回はその夢を叶えることができて本当にうれしい」と喜びを語った。また「グラビアを始めるまでビキニを着けたことがなかった」と明かしつつ、「今回は思いきったことにたくさん挑戦しています。お気に入りはエプロン姿で、どうしてもやってみたかったシチュエーションでした。気分は完全に新妻でしたね（笑）。今までとは違う新しい橘舞を楽しみにしてください」とファンへメッセージを送っている。


橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい
￥4,180
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

「ミスFLASH2023」グランプリ・橘舞、弓川いち華、井上晴菜のデジタル写真集が4作同時リリース！ | RBB TODAY
画像
ミスFLASH2023グランプリの橘舞、弓川いち華、井上晴菜が、29日発売の『週刊FLASH』に登場した。同日に発売されるデジタル写真集から厳選カットを公開している。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/08/29/212153.html続きを読む »

ミスFLASH2023グランプリ・橘舞＆井上晴菜＆弓川いち華が魅惑のスリーショットグラビア！ | RBB TODAY
画像
ミスFLASH2023グランプリの橘舞・井上晴菜・弓川いち華のグラビアが「ヤングアニマルWeb」で公開となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/04/21/208330.html続きを読む »
《RBBTODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top