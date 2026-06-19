ミスFLASHグランプリ・橘舞の1st写真集が発売！露出度満点のエプロン姿など大胆ボディ披露！ | RBB TODAY

ミスFLASH2023グランプリに輝いた橘舞の待望のファースト写真集『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（徳間書店）が、6月26日に発売される。

橘舞はミスヤングアニマル2022審査員特別賞、ミスFLASH2023グランプリに選ばれ、数々のグラビアを飾ってきた、〝ばなまい〟の愛称で親しまれる次世代アイドルタレント。今年下半期にはグラビアに加え、映画・舞台・ドラマへの出演も目白押しで、活躍の場を広げている。

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』カバー（撮影：小塚毅之）

同作のキャッチコピーは「可愛いだけで最高なのに、ムムムすぎて最強です！」。これまでの雑誌グラビアでのキュートな彼女にクギ付けになっていたファンにとっても驚きのスペシャルなシーンが満載となっているほか、初対面の読者でもページを開いた瞬間から予期せぬ大胆ぶりに目を奪われる仕上がりとなっている。

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）

タイトルには、橘本人の「手に取ってくれた人に対して『あなたの猫になりたい』」という願望が込められた。ときにはツンデレ、ときには人懐っこく、綺麗な瞳でこちらを見つめたと思ったら、次の瞬間にはシャツをはだけて自由に動き回る。まさに愛猫そのものの〝ばなまい〟が、大好きなご主人様の前で露出度満点のエプロン姿や変形サロペットまで披露する…。これまでにない挑戦的なシチュエーションも見どころだ。

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』（撮影：小塚毅之）

橘はコメントの中で「グラビアを始めるにあたって『いつか紙の写真集を出したい』というのが大きな目標でした。今回はその夢を叶えることができて本当にうれしい」と喜びを語った。また「グラビアを始めるまでビキニを着けたことがなかった」と明かしつつ、「今回は思いきったことにたくさん挑戦しています。お気に入りはエプロン姿で、どうしてもやってみたかったシチュエーションでした。気分は完全に新妻でしたね（笑）。今までとは違う新しい橘舞を楽しみにしてください」とファンへメッセージを送っている。