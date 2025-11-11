 身長174cmのレースクイーン・蒼山怜、大胆ポーズでHカップボディ披露！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

身長174cmのレースクイーン・蒼山怜、大胆ポーズでHカップボディ披露！

エンタメ グラビア
注目記事
蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄
  • 蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄
  • 蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄

　11月11日に発売された『週刊FLASH』最新号（光文社）に、レースクイーンの蒼山怜が登場している。

蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄

　蒼山は千葉県出身。レースクイーンやラウンドガールとして活動し、2021年には「プロフェッショナル修斗」のラウンドガールとして注目を集めた。誌面では、身長174cm、Hカップのプロポーションを披露している。公開されたカットには、日差しの下、屋上でゴールドのビキニをまとった姿や、白いレースのランジェリー姿でベッドに膝をつき、微笑みかける姿などが含まれている。まさにフォトジェニックな“奇跡のカラダ”が切り取られている。


レースクイーン・蒼山怜がグラビア初挑戦！174cm×Hカップの美プロポーションを披露 | RBB TODAY
画像
蒼山怜が初のグラビアを披露し、鍛えられた体と堂々とした姿を見せている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/30/237345.html続きを読む »

プロボディボーダー・白波瀬海来、鍛え抜かれた美ボディ披露！初フォトエッセイ発売決定 | RBB TODAY
画像
白波瀬海来の初のフォトエッセイ写真集「Kai-La」が2025年11月に発売され、海外での撮影と心情を綴ったエッセイを収録している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/07/239219.html続きを読む »

FLASHデジタル写真集　蒼山怜　The perfect woman
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

週刊FLASH（フラッシュ） 2025年11月25日号（1793号） [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top