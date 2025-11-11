身長174cmのレースクイーン・蒼山怜、大胆ポーズでHカップボディ披露！ | RBB TODAY

11月11日に発売された『週刊FLASH』最新号（光文社）に、レースクイーンの蒼山怜が登場している。

蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄

蒼山は千葉県出身。レースクイーンやラウンドガールとして活動し、2021年には「プロフェッショナル修斗」のラウンドガールとして注目を集めた。誌面では、身長174cm、Hカップのプロポーションを披露している。公開されたカットには、日差しの下、屋上でゴールドのビキニをまとった姿や、白いレースのランジェリー姿でベッドに膝をつき、微笑みかける姿などが含まれている。まさにフォトジェニックな“奇跡のカラダ”が切り取られている。