天羽希純と姫野ひなのが夏全開のビキニグラビア！『FLASH』最新号 | RBB TODAY

元「#2i2」の天羽希純と、「#Mooove!」の姫野ひなのが、8月4日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。夏をテーマにしたグラビアで、それぞれ異なる魅力を披露している。

2025年末に所属していたアイドルグループ「#2i2」が解散し、アイドルを卒業した天羽はビーチやプールを舞台にしたグラビアに挑戦。夏の日差しの中で圧巻のスタイルを披露し、開放感あふれる表情を見せている。

天羽希純(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

インタビューでは「引っ込み思案だけど、ヒッチハイクをしたことがある」と明かし、意外な行動力をのぞかせた。人見知りな一面を持ちながらも、新しいことに飛び込む大胆さを持つ素顔が語られている。

天羽は東京都出身、8月12日生まれ。2013年にアイドルとしてデビューし、2020年に「#2i2」の結成メンバーとして活動を開始した。現在は雑誌、テレビ、YouTubeなど幅広い分野で活躍しており、FLASHデジタル写真集『Into the Summer』も発売中だ。

天羽希純(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

一方、「#Mooove!」のリーダー・姫野は「色」をテーマにした撮影で多彩なシチュエーションに挑戦。青空を思わせる爽やかな笑顔が印象的なグラビアとなっている。

姫野ひなの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

姫野は北海道出身、11月11日生まれ。身長148cmのミニマムボディと愛らしいルックスで注目を集めている。本人の好きな色はメンバーカラーでもある「青」で、インタビューでは自身の「晴れ女エピソード」も披露した。8月23日からは東名阪を巡るライブツアー「#Mooove! 限界突破感謝♡TOUR 2026」を開催予定。FLASHデジタル写真集『Colorful Summer』も発売されている。