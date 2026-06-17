おばたのお兄さん誕生日報告「38歳かよ！もう40じゃん。しじゅーー」妻・山崎夕貴アナからサプライズ祝福 | RBB TODAY

お笑い芸人・おばたのお兄さんが38歳の誕生日を迎えたことをアメーバオフィシャルブログで報告した。

おばたは「おばたの38歳お兄さんの抱負！」と題してブログを更新。「前日6月5日に38歳になりました！」と報告し、おばたのイラストや「おばたのお兄さん 生誕38周年」といったメッセージが描かれた特製バースデーケーキを前に笑顔を見せる写真を公開した。

「38歳かよ！もう40じゃん。しじゅーー」とユーモアを交えて年齢に触れ、「NiziUみたいにイッチャッタので、不合格です」と自らツッコみも入れた。

誕生日当日は、妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーと2歳の長男からサプライズで祝福されたことを報告。誕生日翌日には、「オバターズ」と呼ぶファンクラブ的な人々との誕生日会も開催された。

最後は「そんな一連をYouTubeで公開しております！ぜひ見てください」と呼びかけるとともに、「今年も、自分史上最高の自分になるために、自分更新のために頑張ります！！引き続き宜しくお願いしまーきのっ」と38歳の抱負を宣言し、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは「改めてお誕生日おめでとうございます」「体に気をつけてお仕事頑張って下さいね!!」「最高の一年になりますように」などの声が寄せられた。

おばたと山崎アナは2018年3月30日に結婚を発表。2023年8月27日には第1子となる長男が誕生している。