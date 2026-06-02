桜井日奈子、ドレス姿で美背中披露！「透明感増してます」「どんどんお綺麗に」 | RBB TODAY

女優の桜井日奈子が29日にインスタグラムを更新し、背中部分がざっくりと開いた黒のドレス姿を披露した。

桜井は「映画『死神バーバー』完成披露試写会でした」と27日に行われた自身主演映画の完成披露試写会に出席したことを報告。

投稿では背中が大きく開いた黒のドレスを着用した自身の写真を公開し、引き締まったきれいな美背中を披露している。



（写真は桜井日奈子の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

ポストには、「透明感増してます」「癒し可愛い過ぎる」「どんどんお綺麗になられてますね」という声が集まっている。

桜井日奈子が主演を務める映画「死神バーバー」は6月26日に公開される。

