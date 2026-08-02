木村拓哉と共演の俳優イ・ジュニョン、軍隊の同期と『ドラゴンボール』ポーズ！兵役中の近況 | RBB TODAY

俳優イ・ジュニョンの兵役中の近況が捉えられた。

8月2日、SNSには、入隊後に訓練所で訓練を受けているイ・ジュニョンの近況を収めた写真が公開された。

【写真】イ・ジュニョン、軍隊で"フュージョン"

公開された写真には、イ・ジュニョンが訓練所の同期たちと仲良く愉快なポーズで姿が写っている。

戦闘服を着た彼は、暑いなか、袖をほぼ肩までまくり上げた。筋肉が際立つ腕をあらわにした彼は、隣の同期とアニメ『ドラゴンボール』のフュージョンポーズを取りながら、愉快な雰囲気を醸し出した。

イ・ジュニョンの短い髪もまた目を引く。入隊前に自ら髪を切る姿を見せていた彼は、丸刈り姿で可愛らしさを見せた。軍隊にすぐ適応したのか、明るく愉快な笑顔と雰囲気で訓練所生活を続けている。

（写真＝SNS）イ・ジュニョン

なお、2014年にボーイズグループU-KISSのメンバーとしてデビューし、2017年にドラマ『甘くない女たち～付岩洞＜プアムドン＞の復讐者～』で俳優として活動を始め、木村拓哉主演の映画『TOKYOタクシー』にも出演したイ・ジュニョンは、去る7月21日に入隊した。

2026年公開予定のNetflixドラマ『恋は飴模様』への特別出演のほか、tvNドラマ『フォーハンズ～2人のソナタ～』で主演を務める。

（記事提供＝OSEN）

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