“ほぼ全部見えてる”衣装が話題になった女優ムン・ガヨン、ボディライン際立つドレス姿で視線独占 | RBB TODAY

女優ムン・ガヨンが、優雅なドレス姿で視線を奪った。

ムン・ガヨンは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】「ほぼ全部見えてる」ムン・ガヨン

公開された写真には、ブラックのストラップレスドレスに身を包んだムン・ガヨンの姿が収められている。身体のラインに沿うタイトなシルエットが、彼女の抜群のプロポーションを際立たせている。

投稿を見たファンからは「まるでお姫様」「本当に美しい」「映画のワンシーンみたい」「美脚すぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ムン・ガヨンInstagram）

なお、ムン・ガヨンは、人気ウェブ漫画を原作とする新ドラマ『クジラ星』（原題）に出演予定だ。

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師匠の恩恵』（原題）で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑～ホジュン、若き日の恋～』『嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。

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