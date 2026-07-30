「デカさを強調…」“シートベルトスラッシュ”に驚きの声続々、韓国人気チアの近況に反響 | RBB TODAY

韓国人気チアのキム・ヒョニョンが近況を公開した。

キム・ヒョニョンは7月28日にインスタグラムを更新。

【写真】キム・ヒョニョンの「デカさ強調」スラッシュ

車内で撮影したセルフィー2枚を投稿している。

公開された写真でのキム・ヒョニョンは、黒のノースリーブトップスにベージュのショートパンツを合わせたシンプルなコーディネートを披露。ロングヘアを下ろしたナチュラルなスタイルの、透明感あふれるビジュアルが目を引く。

特にファンの視線を集めたのは、シートベルトを着用した姿だ。フィット感のあるトップスと相まって、抜群のスタイルが際立つ一枚となっている。

コメント欄には「今日も本当にきれい」「女神そのもの」「やっぱスタイルがすごい」「運転気を付けて」「デカさを強調してる…」「ますます美しくなっている」「これはえげつない」「素敵すぎる」といった声が相次いだ。

キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞したほか、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

現在はチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、桃園レオパーズの応援団に所属している。

■【写真】巨胸のキム・ヒョニョン、大胆ビキニでボロリ寸前

■【写真】水着のサイズ合ってる…？キム・ヒョニョン、“丸見せ”

■【写真】キム・ヒョニョンの「ミルクタンク」