大胆なスリップトップ姿で魅力炸裂！IVEユジン、ピンクハットをかぶってキュートなカウガールに | RBB TODAY

IVEのユジンテキサスを魅了した。

ユジンは7月29日にインスタグラムを更新。

【写真】ユジン、ファン驚愕の“丸見え”ドレス

「観光客モード」というコメントとともに、複数枚の写真を投稿している。

公開された写真のユジンは、テキサス・オースティンの様々な街並みを背景に、自由気ままな姿を見せた。ピンク色のカウボーイハットをかぶり、ユーモアあふれる個性的なポーズを披露しているほか、肩のラインが際立つTシャツやスリップトップ姿では大人びたムードを漂わせている。

（写真＝ユジンInstagram）

なおユジンが所属するIVEは現在、初のワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」で世界各地を巡っている。ユジン個人としても、バラエティ番組やブランドモデルなど多方面で活躍し、唯一無二の存在感を発揮している。

◇ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。

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