K-POPアイドルの“方言騒動”を再生数稼ぎに利用か…韓国ウェブ番組、「二次加害」との批判受け映像削除 | RBB TODAY

ガールズグループRESCENEのウォニが、“極右ネット語”との疑惑を招いた方言騒動について心境を明かした。

しかし、本人を気遣うはずの番組側の演出が、“二次加害ではないか”と批判を浴びている。

方言か“極右ネット語”か…ウォニの一言に韓国騒然

7月29日、KBSのYouTubeチャンネル『Kebaeksu Original』に、ウェブバラエティ『ドン・ソンテ：成功時代』の先行公開映像が公開された。

映像には、元公務員のキム・ソンテとRESCENEのウォニとミナミが出演し、トークを交わす様子が収められていた。

特に注目を集めたのは、最近物議を醸した“方言騒動”について、ウォニ本人が言及する場面だ。

（画僧＝KBS）

ウォニは、「実際、とても驚いた。YouTubeや音楽番組で自分が出ることだけ想像していたのに、ある朝突然ニュースで取り上げられてとても怖かった」とし、「それ以降、一言一言に気をつけなければならないと感じた」と語った。

続けて「自分にそのような意図がなくても、人によってはそのように受け取ることもあると思った。普段使っている言葉を口にしただけだったので、とても戸惑った。『ノ』は感嘆表現によく使われる」と説明した。

これに先立ち、ウォニは最近“方言騒動”に巻き込まれた。

問題となったのは、YouTubeコンテンツでのウォニの発言だ。「ムソンネ（怖いね）」を慶尚道（キョンサンド）の方言で「ムソンノ（怖いノ）」と発したところ、一部から極右系オンラインコミュニティで使われる言葉ではないかとの指摘を受ける事態に発展。これは政治的な論争にまで広がった。

しかし、その後、ウォニの出身地が慶尚南道・巨済市であることや、学界などから「慶尚道方言として自然な表現だ」とする見解が相次いだことで、疑惑を提起した側が相次いで謝罪。騒動は一段落した。

ウォニの説明に対し、キム・ソンテも「見方が異なることは認めるが、これは少し無理やりな批判だった」とウォニを擁護した。

しかし、映像を見た一部のファンやネットユーザーからは、不快感を訴える声が上がった。

問題視されたのは、KBS側が使用したサムネイルとハッシュタグだった。先行公開映像のサムネイルには、「何がムソンノ？」という文言が添えられ、特に「ノ」の文字だけを別の色で強調していた。

（画像＝KBS）サムネイル 上：変更前、下：変更後

さらに映像の説明欄には、内容とは関係のないイ・ジェミョン大統領をはじめ、ハン・ドンフン、ホン・ミョンボ、イ・ジェヨン、チェ・テウォン、ミン・ヒジン、NewJeansなどの名前がハッシュタグとして使われていた。

騒動に触れたうえで、最近世間で頻繁に言及される人物の名前をタグ付けし、注目を集めて再生回数を伸ばそうとしたのではないかとの批判が相次いでいる。

批判を受け、番組側はサムネイルの文言を「かわいく見てね♥」に変更したが、騒動は収まらず、最終的に該当映像は非公開となり、再生リストからも削除された。

（記事提供＝OSEN）

◇RESCENE プロフィール

韓国人メンバーのウォニ、リヴ、メイ、ゼナ、日本人メンバーのミナミで構成された5人組ガールズグループ。グループ名は「香りで再び（RE）場面（SCENE）を思い起こす」という意味で、大衆の心に長く残る音楽の香りを届けたいというチームの抱負が込められている。メンバー5人全員がビジュアル担当と評されることも。2024年3月に1stシングル『Re:Scene』を通じて正式デビュー。同年12月には東京タワーで日本初イベントを開催した。

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