転職先として人気1位の企業は？…パーソナルキャリアが発表 | RBB TODAY

パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」が、22～59歳のビジネスパーソン5,154人を対象に転職したい会社について調査を行った。

【2026年の転職人気企業ランキング】

1位 トヨタ自動車

2位 グーグル

3位 ソニー

4位 任天堂

5位 パナソニック

6位 楽天グループ

7位 味の素

8位 アマゾンジャパン

9位 キーエンス

10位 伊藤忠商事

2026年の転職人気企業ランキングの第1位に選ばれたのは「トヨタ自動車」、2位は「Google（グーグル）」、3位は「ソニー」という結果になった。トヨタ自動車は2020年から7年連続で1位を獲得している。トヨタ自動車を選んだ理由としては「給与・待遇が良さそう」「安定して長くはたらけそう」「企業の知名度が高い」「企業イメージがいい」などが挙げられた。トップ3社で共通する高評価のポイントは、「給与・待遇が良さそう」や「安定して長くはたらけそう」があり、安定した待遇を求める人が多いのがわかる。1位となったトヨタ自動車は春闘で6年連続で満額回答を行っており、安定した賃上げを行っている。

4位の任天堂は、2022年の13位から2023年に9位、2024年に8位、2025年には6位と連続で順位を上げており、今回はトップ5に入った。また、大きく順位を上げたのが味の素で、前回14位から今回は7つ順位を上げて7位になった。味の素はSNSで「16時半定時」を発信するなど、働きやすさについて発信しているのが評価に繋がったのではないかとパーソルキャリア株式会社は推測している。

出典：転職サービス「duda」－転職人気企業ランキング2026