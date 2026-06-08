 転職先として人気1位の企業は？…パーソナルキャリアが発表 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 調査 記事

転職先として人気1位の企業は？…パーソナルキャリアが発表

エンタメ 調査
注目記事
出典：転職サービス「doda」 − 「転職人気企業ランキング2026」
  • 出典：転職サービス「doda」 − 「転職人気企業ランキング2026」
  • 出典：転職サービス「doda」 − 「転職人気企業ランキング2026」
  • 出典：転職サービス「doda」 − 「転職人気企業ランキング2026」

　パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」が、22～59歳のビジネスパーソン5,154人を対象に転職したい会社について調査を行った。

【2026年の転職人気企業ランキング】

1位　トヨタ自動車
2位　グーグル
3位　ソニー　
4位　任天堂
5位　パナソニック
6位　楽天グループ
7位　味の素
8位　アマゾンジャパン
9位　キーエンス
10位　伊藤忠商事

　2026年の転職人気企業ランキングの第1位に選ばれたのは「トヨタ自動車」、2位は「Google（グーグル）」、3位は「ソニー」という結果になった。トヨタ自動車は2020年から7年連続で1位を獲得している。トヨタ自動車を選んだ理由としては「給与・待遇が良さそう」「安定して長くはたらけそう」「企業の知名度が高い」「企業イメージがいい」などが挙げられた。トップ3社で共通する高評価のポイントは、「給与・待遇が良さそう」や「安定して長くはたらけそう」があり、安定した待遇を求める人が多いのがわかる。1位となったトヨタ自動車は春闘で6年連続で満額回答を行っており、安定した賃上げを行っている。

　4位の任天堂は、2022年の13位から2023年に9位、2024年に8位、2025年には6位と連続で順位を上げており、今回はトップ5に入った。また、大きく順位を上げたのが味の素で、前回14位から今回は7つ順位を上げて7位になった。味の素はSNSで「16時半定時」を発信するなど、働きやすさについて発信しているのが評価に繋がったのではないかとパーソルキャリア株式会社は推測している。

出典：転職サービス「duda」転職人気企業ランキング2026


2026年卒大学生の就職企業人気ランキング！ 関東・甲信越エリアの首位はオリエンタルランド | RBB TODAY
画像
マイナビは日本経済新聞社と共同で、2026年卒学生を対象とした「マイナビ・日経 2026年卒大学生就職企業人気ランキング」を実施。4月15日にその結果を発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/15/228128.html続きを読む »

【エンジニア女子】女性のエンジニア転職は8割が収入アップ！転職者の96%が高い満足度を実感 | RBB TODAY
画像
女性エンジニアの転職満足度は96%で、81%が収入アップを実感。正社員が83%で、柔軟な働き方が可能。課題としてはロールモデル不足や昇進の難しさが指摘された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/16/229930.html続きを読む »

トヨタ物語（新潮文庫）
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

Googleで学んだ 圧倒的成果を出し続けるマネジャーの最優先事項
￥2,277
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《和光福》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top