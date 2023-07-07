藤田ニコルがプチセクシー＆かわいい！自身ブランドの秋新作をアピール | RBB TODAY

モデル・藤田ニコルがディレクションするファッションブランド『CALNAMUR（カルナムール）』が7日、「2023 Autumn Collection」を公開した。通販ページでは先行予約を実施している。
📢 SPECIAL information ✨— CALNAMUR (@calnamur_jp) July 7, 2023
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🗓：7/7(金)12:00-7/11(火)23:59
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／— CALNAMUR (@calnamur_jp) July 7, 2023
'23 Autumn LOOK公開🍁
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Autumn LOOKはこちら👇🏼
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7日のCALNAMUR公式Twitterの告知にニコルもリツイート。今回発表された「2023 Autumn Collection」は、「ボックスタックミニスカート」「ニットカーデワンピース」「ビジューオーバーサイズデニムジャケット」などなど。いずれもプチセクシー＆かわいいアイテムだ。
通販サイト『RUNWAYchannel』では7日から11日まで予約アイテムがポイント10倍、送料も無料となる。