藤田ニコルがプチセクシー＆かわいい！自身ブランドの秋新作をアピール | RBB TODAY

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藤田ニコルがプチセクシー＆かわいい！自身ブランドの秋新作をアピール

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写真はCALNAMURブランド販売公式サイトRUNWAYChhannelより（所属事務所より掲載許諾をもらっています）
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　モデル・藤田ニコルがディレクションするファッションブランド『CALNAMUR（カルナムール）』が7日、「2023 Autumn Collection」を公開した。通販ページでは先行予約を実施している。


　7日のCALNAMUR公式Twitterの告知にニコルもリツイート。今回発表された「2023 Autumn Collection」は、「ボックスタックミニスカート」「ニットカーデワンピース」「ビジューオーバーサイズデニムジャケット」などなど。いずれもプチセクシー＆かわいいアイテムだ。

　通販サイト『RUNWAYchannel』では7日から11日まで予約アイテムがポイント10倍、送料も無料となる。
《トミサト》
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