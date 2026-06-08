池田純矢、山形刑務所より直筆メッセージ「お手紙を書いて下さい」ファンに呼びかけ | RBB TODAY

現在受刑中の俳優の池田純矢の公式Xが7日、本人の直筆メッセージを公開した。

池田は2023年に特殊詐欺の受け子として逮捕・起訴され、2024年10月に懲役3年の実刑判決が下された。

逮捕前から使われていた池田の公式Xは7日、ファンに向けた直筆の手紙を公開。現在の自身について「とても"元気です"と言える状況ではありませんが、それでも何とか日々を生きています」と明かした。

また、収容されている山形刑務所での生活について、「嫌な事、辛い事、苦しい事は沢山あるけれど良い事はなかなか見つかりません」「ここでの生活は想像以上に厳しいです。心が折れる事ばかり」とつづった。

しかし、これまでの「悪いのは自分じゃない」という考えから、いまは「どんな事情があったにせよ、どんな背景があったにせよ、 自分が関係した行動で”被害者”の方を生んでしまったのだから、 その点は深く反省し、後悔し、謝罪すべき」と思えるようになったとのこと。

被害者や関係者に謝罪の言葉を述べた上で、「この罪が消える事はないのかも知れないけれど、少しでも認めて貰えるように、うんと頑張ります。だから、待っていてくれると嬉しいです」とし、ファンに向けて「ここでひとつ、僕からのお願いがあります。それは、今再び『お手紙を書いて下さい』と言う事です」と呼びかけた。

池田は「孤独は辛い。少しでも未来に希望を持っていたい。何より…忘れられる等が怖いんです」と率直な思いを明かしつつ、「あなたからの言葉が、今の僕には必要なんです。近況報告だけでも、内容なんてなくても、短くても、勿論長くなっても良いから、 とにかく、今、あなたからのお手紙が読みたい」と訴えている。



※【画像】池田純矢、山形刑務所から直筆メッセージ

