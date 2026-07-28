ATEEZ・&TEAMら出演決定！音楽授賞式「AAA 2026」第1弾ラインナップ発表　12月に台湾開催 | RBB TODAY

「Asia Artist Awards 2026」（以下、「AAA 2026」）の第1弾ラインナップが明らかになった。

日本でも人気を集めるグループが、早くも出演者に名を連ねている。

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7月28日、「AAA 2026」は、&TEAM、ATEEZ、LNGSHOTが歌手部門の第1弾ラインナップに決定したと発表した。

MCには、IVEのウォニョンと俳優チ・チャンウクが決定している。さらに、7月25日に開催されたフェスタ「ACON 2026」では、ZEROBASEONEのソン・ハンビンが新たに加わることがサプライズ発表され、大きな話題を集めた。

（画像＝「Asia Artist Awards 2026」）第1弾ラインナップ

「AAA 2026」は、12月5日と6日に台湾・高雄ナショナルスタジアムで開催される。出演アーティストは今後、順次公開される予定だ。

これに先立ち、7月25日には台北のNTSU Arenaで、フェスタ「ACON 2026, The Road to AAA 2026：Official Pre-show」が行われた。

同イベントは、「青春（Youth）」をメインテーマに掲げ、若さあふれるエネルギーと感性を届けた。

（記事提供＝OSEN）

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