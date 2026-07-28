SKE48・太田彩夏、1st写真集のタイトルが『ニドメボレ』に決定！表紙＆帯コメントも公開!! | RBB TODAY

SKE48のメンバーである太田彩夏の1st写真集のタイトルが『ニドメボレ』に決定。表紙＆帯コメントを公開した。

太田は2015年7月にSKE48の7期生として加入。活動12年目にして初の写真集を、8月5日に発売する。タイトルの『ニドメボレ』は、等身大の姿に再び恋をしてほしいという想いが込められている。

Ⓒ扶桑社 Ⓒ2026 SKE, Inc. ／撮影：時永大吾

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タイトルと同時に3種類の表紙カバー写真も公開された。通常版は太田が熱望したピンクのドレスでメリーゴーランドに乗るショット。セブンネットショッピング限定カバー版は、プールサイドでまったりくつろぐ姿、丸善・ジュンク堂書店限定カバー版はホールケーキを持った太田が満足げな笑顔を浮かべる姿となっている。写真集には8月17日に26歳の誕生日を迎える太田が、一足早く誕生日を祝われる様子も収録された。

Ⓒ扶桑社 Ⓒ2026 SKE, Inc. ／撮影：時永大吾

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Ⓒ扶桑社 Ⓒ2026 SKE, Inc. ／撮影：時永大吾

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発売を記念して行われるお渡し会は、東京と愛知の2都市3会場で実施予定。詳しくは写真集公式Xまたは公式インスタグラムに掲載される。

【帯コメント】

「この本で、一目惚れした人に伝えたい。驚いたのは、あなただけじゃない。ずっと見てきた人ほど、驚くはずだ。『ニドメボレ』とは、知っているはずの彼女と、もう一度、初めて出会える感動のことだ」

【太田彩夏 コメント】

写真集のタイトル・表紙が解禁されました！今回のコンセプトは「もう“あやめろ”とは言わせない」

アイドルとはまた違う等身大の私を見てもらいたいです。

表紙から裏表紙までどのページもお気に入りで私の本気が詰まった一冊になっています！

そして、素敵なタイトルと帯コメントをいただきました！とっても嬉しいですしアイドル人生の自慢であり宝物です。

この写真集であの頃の感動をもう一度、感じてください！