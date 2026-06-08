お見送り芸人しんいち、衝撃の年収をぶっちゃけ！デート代月60万!?“今狙っている芸能人”も実名告白！ | RBB TODAY

ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#2が、6月4日夜11時より放送された。

同番組は芸能人が自らの意志で資産を売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年2月に特別番組として全3話を放送した際にはSNSやネットニュースで反響を呼び、レギュラー化が決定。MCには小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が続投している。

今回の放送では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に、『R-1グランプリ2022』王者のお見送り芸人しんいちが登場。

（C）AbemaTV,Inc.

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番組スタッフの直撃取材を受けたしんいちは、優勝した2022年の年収について「たぶん1000万円くらい。賞金500万円含めて」と告白。現在の年収については「言うワケないやん」と渋りつつも、指で「3」を示し、年収が約3000万円に達していることを明かした。

さらに笑いながら前月の月収が「280万円」であることも明かしたしんいちに、番組スタッフが思わず「笑いが止まらないじゃないですか」とツッコミを入れる場面も。その後、スタジオに登場したしんいちは、吉村から貯金額を追及されると「2000万円くらいですかね」とリアルな懐事情をぶっちゃけた。

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また直撃の中で、月収280万円の使い道についても赤裸々に語ったしんいち。「しんいち軍団を養うためにも使ってるし、お金ない先輩とかも食わしてます」としたほか、「フォロワーの少ないグラビアアイドル」との交際費に使用していることを告白した。「フォロワー2万人ぐらいの」グラビアアイドルを3人同時進行で「1週間に1回ずつ」デートしており、1回のデートで「4、5万円使いますよ」「高い料理食べてもらうし、化粧品も買ってあげたり」「僕スマホのメンバー会員なんです。DiorとかCHANELとかの。自分は買わへんけど」とも語り、1か月のデート・プレゼント代が約60万円にのぼるという衝撃の散財ぶりを明かした。

さらにスタッフから「芸能界で今一番狙っている人は？」と問われると「鈴木奈々、ゆきぽよ、ダレノガレ、橋本梨奈」と実名をスラスラと回答。加えて「川栄李奈さんも最近狙ってます。離婚したし。すぐフォローしました」と激白。スタジオの吉村は「何か傷ついてる人狙うな」とツッコミを入れた。

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査定に持ち込んだのは、共に戦ってきた『R-1グランプリ』の優勝トロフィー。サッカーのインターハイ出場経験を持つしんいちは「大人が仕事帰りに来られるフットサル場を持ちたい」という意外な夢も明かした。スタジオでは3社の専門家による査定で評価が行われ、評価が大きく分かれる展開に。“栄光のR-1優勝トロフィー”には一体いくらの価値がついたのか？ そして、しんいちが下した決断の全貌は!? ABEMAにて無料見逃し配信中だ。

※ABEMAのオリジナル番組『資産、全部売ってみた』の配信はこちら。