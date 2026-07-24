広瀬すず、オズワルド伊藤のNGシーンに笑顔でツッコミ!?新CMが公開 | RBB TODAY

広瀬すずと、オズワルドの伊藤俊介と畠中悠が出演するAGCの新TV-CM「実験するぞ！AGC／ルミフロン篇」が24日より放映開始される。4月公開の「ガラスコア篇」に続いての出演となる3人。

今回のCMでは、広瀬が演じる「すず先生」と伊藤が演じる「伊藤助手」が実験室でAGCの塗料原料「ルミフロン」の特長を紹介する中、建物の美観を守るその"すごさ”を実証していく内容となっている。

撮影は「ルミフロン」のセリフシーンからスタート。広瀬が説明セリフを完璧にこなす中、タブレットを掲げるタイミングを間違えてしまった伊藤。「いやいやそんなことは…」と言い訳するも、リプレイでしっかりと広瀬にNGを確認される場面も。広瀬との軽快なやり取りの末、素直に謝る伊藤に、現場では笑いが起こった。

さらに、おなじみの“すごいぞダンス”シーンでは「一回やってるので大丈夫！体が覚えてるから～」と余裕の表情を見せる広瀬に対し、伊藤は「うろ覚えなんですけど…」と不安げな様子。畠中が熊本へ出張中という設定のため、スタッフからは「激しめに二人分踊ってください」とまさかのオーダーが飛ぶも、ダンスの入りのタイミングを間違えて言い訳する伊藤に、広瀬が「人のせいにしないでください！」と鋭くツッコミを入れる場面も!?

その後のポーズ撮影では、広瀬がチャーミングな“びっくり顔”を披露したり、モニターを見ながら二人で笑い合うなど、終始和やかな雰囲気で撮影が敢行された。

終盤には、熊本城から武士姿でレポートする畠中が登場。熊本にいるのかと思いきや、甲冑姿のまま“すごいぞダンス”を踊る二人に突然合流するという演出に、広瀬と伊藤も思わず笑顔に。三人のチームワークが高まり、ユニークなCMに仕上がった新CMの放映は24日から。