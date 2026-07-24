サッカー韓国代表、11月までの「暫定監督」を公募へ　対象は「国内外で資格要件を満たした指導者」 | RBB TODAY

北中米ワールドカップでグループステージ敗退に終わった韓国代表が、今年11月まで「暫定監督体制」で運営されることが決まった。暫定監督は公募によって選出される予定だ。

韓国サッカー協会は7月24日、「ソウル鍾路区（チョンノグ）のサッカー会館で開かれた第6回理事会で、会長選挙のための選挙運営委員会の設置を承認し、今後の手順について協議した。男子代表の監督選考に向けた手続きも確定した」と発表した。

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協会は、イ・ヨンス職務代行体制で初めて開催された理事会で、変更された大韓体育会の定款および会長選挙管理規定に基づき、今後の協会長選挙を執り行なうための手続きを報告し、選挙運営委員会の構成を承認した。

選挙運営委員会は、選挙管理規定により会長欠員時、辞任から20日以内に設置しなければならないため、同日承認された。

委員は全員、選挙管理の専門家や学界、法曹界、メディア界などから推薦を受けた外部有識者で構成された。選挙運営委員会は今後、協会の定款および会長選挙管理規定の変更手続きが完了し、会長選挙日が確定した後、本格的な活動を展開していく予定だ。

協会は今後、FIFA定款と大韓体育会の定款、会員競技団体規定、「Kサッカー革新委員会」との協議事項などを精密に検討し、有権者団の拡大や選挙制度を確立する計画だ。

その後、追加の理事会および代議員総会を経て、定款や会長選挙管理規定などを確定する予定だ。

同日の理事会では、北中米ワールドカップ敗退後にホン・ミョンボ前監督が辞任したため“空席”となっている韓国代表の新体制に関して、暫定監督とコーチ陣の選任手続きも承認した。

（写真提供＝OSEN）韓国代表

協会は現在、公募を明記している大韓体育会の「国家代表選抜および運営規定」に基づき、監督とコーチ陣を一体としたチーム体制での公募を実施することにした。

対象は韓国国内外で資格要件を満たしている指導者で、期間は11月の国際Aマッチウィークまでだ。詳しい日程や条件は、追って別途公告を通じて告知される予定だ。

このほか、今回の理事会では各カテゴリーの代表チームの選手手当引き上げ案も承認した。

これにより、韓国の男女代表チームは従来の1日10万ウォン（日本円＝約1万1000円）から20万ウォン（約2万2000円）へと、100％引き上げられた招集手当を受け取ることになる。

イ・ヨンス職務代行は「協会の早期正常化および内外における信頼回復のため、本日承認された議題を法理的・手続的基準に則り、迅速に遂行できるよう取り組んでいく」と述べている。

（記事提供＝OSEN）

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