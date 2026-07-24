臓器移植で超能力が覚醒！ヒーローエンターテインメント『ハイファイブ！』の日本公開が決定 | RBB TODAY

カン・ヒョンチョル監督最新作『ハイファイブ！』の日本公開が決定した。

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時速100kmで街を駆け、ひと吹きで敵をなぎ倒し、指先ひとつであらゆる電子機器を操る。そんな規格外の力を手にしたのは、年齢も職業も性格もまるで違うどこにでもいそうな5人の男女。

顔を合わせれば言い争うが、いざとう時は互いに背中を預ける。噛み合わない彼らの掛け合いが笑いを生み、風圧まで伝わるアクションとビートの効いた音楽が、その勢いをさらに加速させる。本作は、笑って、叫んで、胸が熱くなる、血湧き肉躍る、ポップで痛快なヒーローエンターテインメントとなっている。

今回解禁された超覚醒ビジュアルには、超能力を手に入れた5人の寄せ集めスーパーヒーローチームが勢ぞろい。コミックの世界から飛び出したような極彩色の背景を背に、5人の胸元には、それぞれの超能力を表すマークがまばゆく浮かび上がっている。

どこかキマりきらない“スーパーヒーローらしい!?”ポーズを披露する5人の周囲には、「さえない毎日を、超能力（スーパーパワー）でぶっ飛ばせ！」のコピーが躍る。弾けるようなビビッドカラーと、ひとクセもふたクセもありそうな5人のシルエットが、寄せ集めヒーローたちの予測不能なケミストリーを感じさせる、”超覚醒ビジュアル“に仕上がった！

併せて解禁された超スーパー特報では、臓器移植をきっかけに超能力が覚醒した、クセ者ぞろいのキャラクターたちが怒涛の勢いで次々と登場。心臓移植によって怪力＆爆走の超能力を手に入れた、テコンドー5冠の中学生・ワンソ（演イ・ジェイン）は、空高く跳び上がる規格外のスーパージャンプを披露。肺移植によって超肺活量を獲得した、ヒーローに詳しい脚本家志望のチソン（演アン・ジェホン）は、ひと息で猛烈な強風を巻き起こす。

さらに、角膜移植によって電磁波を自在に操る超能力を得た、音楽とファッションを愛する自由人・キドン（演ユ・アイン）は、指をパチンと鳴らし、スロットマシンでまさかのジャックポット。肝臓移植によって回復能力に目覚めた、安全第一を信条とする工事現場の班長・ヤクソン（演キム・ヒウォン）も姿を現す。

その一方、人助けに燃える乳酸菌飲料配達員・ソンニョ（演ラ・ミラン）の能力だけは、いまだ“？？？”のまま。果たして、本人すら気づいていない謎の力とは？冴えない毎日をぶっ飛ばす、5人の超絶パワーと予測不能なチームプレイに期待が高まる映像となっている。

8月28日からは、特典付きムビチケ前売券の発売も決定。購入特典は、日除け、包帯など、アイデア次第で超能力のように姿を変える「“HI-SPEC”手ぬぐい」だ。

映画『ハイファイブ！』は、10月16日（金）より新宿ピカデリーほかで全国ロードショー。

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