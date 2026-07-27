ENHYPEN、タイトル曲『Bloody Paradise』は中毒性抜群のブラジリアンファンク！新ALのプレビュー公開 | RBB TODAY

ENHYPENが、軽快で中毒性のある新曲を予告した。

新アルバムでは、これまでとは異なる鮮やかな魅力を披露する。

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ENHYPENは7月26日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、8th Mini Album『THE SIN：BLISS』の全収録曲の一部を収めたアルバムプレビューを公開した。

映像では、メンバーのビジュアルに多彩な光や色、モノクロトーンを重ね、各トラックの雰囲気を感覚的に表現している。

なかでも耳を引くのが、タイトル曲『Bloody Paradise』だ。ブラジリアンファンクを基調としたダンスナンバーで、リズミカルなサビが中毒性のあるグルーヴを生み出す。追跡と逃走を繰り返す緊迫した状況のなかでも、互いだけを想う恋人たちの楽園を描いた楽曲だ。

世界の音楽市場を牽引する海外プロデューサーとのコラボレーションにも注目が集まっている。『Bloody Paradise』は、バッド・バニー（Bad Bunny）のグラミー賞受賞アルバムに収録された『EL CLúB』の制作に参加したジュリア・ルイス（JULiA LEWiS）がプロデュースを担当した。

また、ダイナミック・デュオ（Dynamic Duo）のゲコ（GAEKO）は、7th Mini Albumのタイトル曲『Knife』に続き、同曲の作詞にも参加している。

（P）&（C） BELIFT LAB Inc.

ほかの収録曲も多彩だ。『Two Fools』は、世の中の不安を顧みず、互いの愛を永遠だと信じる2人の物語を、カントリーポップロックを基調とした軽快なギターリフと疾走感あふれるアレンジで表現している。

ENHYPEN特有のダークなコンセプトをさらに広げたオルタナティブHIPHOP曲『Stuck』は、自分のせいで困難な状況に置かれた相手を前に苦悩する心情を、繊細に描き出した。

終わりの見えない逃避行のなかで芽生える恋人同士の普遍的な葛藤と切なさを、エモーショナルなポップバラードとして紡いだ『Bad For You』では、メンバーのしっとりとしたボーカルが、聴き手を物語の世界へと引き込む。

さらに、崖っぷちに立たされた恋人たちの爆発的なエネルギーを、テクノを基調とした強烈なビートとインダストリアルサウンドで表現した『Checkmate』、勝利を告げながら逃避行の終わりをまばゆく彩る、シネマティックなムードのオールドスクールHIPHOP曲『Highlight』が加わり、アルバムの物語を完成させる。

『THE SIN：BLISS』には、アルバムプレビューを通じて公開された6曲に加え、4つのナレーショントラックが収録されている。ナレーションは韓国語、英語、日本語、中国語の4か国語でそれぞれ制作され、新譜の物語を世界中のファンに臨場感たっぷりに伝える。

韓国語のナレーションは、前作でも魅力的な声で没入感を高めた俳優パク・ジョンミンと、アナウンサーのキム・スジが担当し、アルバムにさらなる躍動感を加えている。

なお、8th Mini Album『THE SIN：BLISS』は、8月21日13時に全世界同時発売される。タイトル曲『Bloody Paradise』のミュージックビデオは、翌22日午前0時に公開される予定だ。

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月に『BORDER：儚い』日本デビュー。その後、日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月・8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。

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