YouTuber・SUSURU、ホリエモンに反論「まずいって言ったこと一度もないです！」 | RBB TODAY

3日、ラーメンYouTuber・SUSURUがXを更新。ホリエモンが自身の店のラーメンをSUSURUに酷評されたと話したことに対して反論した。

ホリエモンは経済エンタメ番組「REAL VALUE（リアルバリュー）」にて「あいつも相当ひどいからね」とSUSURUを批判。ホリエモンによれば、SUSURUはホリエモンがプロデュースする店のラーメンを「まずい」と言ったとのこと。ホリエモンは「俺だったら何悪口言ってもいいって風に思ってんだろうね」と語っていた。

SUSURUは「好き勝手に言われてますがまずいって言ったこと一度もないです！大変すすれました」と反論。また「おいホリエモン、嘘つくな」と言いながら調味料を倒す動画もアップしている。SUSURUのXには「SUSURUさんは基本、まずいっていうことないのは常識でしょ……。」「SUSURUさんから「まずい」は聞いた事ないな。」といったコメントが寄せられた。

※SUSURUが「おいホリエモン、嘘つくな」と話す動画投稿