【夏に大活躍！アルミ缶の日本酒】「純米吟醸原酒 生詰 缶カップ 180ml」新発売 | RBB TODAY

奥の松酒造は、「純米吟醸原酒 生詰 缶カップ 180ml」を発売していることを発表しました。

「純米吟醸原酒 生詰 缶カップ 180ml」は、"日本酒を手軽に楽しみ、その美味しさに触れてほしい"という想いから誕生した、180ml入りのアルミ缶商品です。

爽やかなスカイブルーを纏った缶デザインは、みずみずしくフレッシュな味わいを表現。人目を引くデザインで、これまで日本酒に馴染みのなかった方も、気軽に手に取れる商品に仕上げています。

缶に充填されるお酒は「純米吟醸」加水不要の原酒です。それに一度だけ火入れ殺菌を加えた生詰酒。新鮮で瑞々しい香味を残しながらも、原酒ならではのしっかりとした旨みと飲みごたえを楽しめます。

フレッシュ感の秘密は酒質だけではありません。アルミ缶の特性として品質低下に影響する紫外線をほぼすべてカットするため、出荷時の新鮮さを損なうことなくお届けできるのです。

またアルミ缶はガラス瓶に比べて軽量で割れにくく持ち運びにも便利。加えてアルミ缶は熱伝導率が非常に高く、ガラス瓶の約5倍冷えやすいという特性があるので、クーラーボックス等で簡単に冷やすことができます。

夏に大活躍するであろうアルミ缶の日本酒「純米吟醸原酒 生詰 缶カップ 180ml」。キャンプやアウトドア、旅行、スポーツ観戦など、様々なシーンと「奥の松」で"心おどる体験"を満喫してみるのはいかがでしょうか？

奥の松酒造についてはこちら。

商品について

名称：純米吟醸原酒 生詰 缶カップ 180ml

詳細URL：https://www.okunomatsu.co.jp/kancup

【備考：企業概要】

享保元年（1716年）創業。奥の松酒造は創業300年の歴史と最新の設備を併せ持つ福島県の酒蔵です。日本酒の伝統を守りながら革新を続けるチャンピオンサケ受賞蔵。「伝統と革新」を信条に常に新しい日本酒造りを目指しています。

奥の松酒造株式会社

福島県二本松市長命69番地

電話：0243-22-2153