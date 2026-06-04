美容大国・韓国でも活躍するNiziU、常にかわいくいるために心がけていることとは？ | RBB TODAY

NiziUの5人が4日放送のバラエティー番組『トークィーンズ』（フジテレビ）にゲスト出演する。
今回は好評の「女性が憧れる女性に哲学を学ぶ」シリーズとして、日本・韓国で活躍し世界的な人気を誇るNiziUをゲストに迎え、2週にわたって「美の哲学」や「恋愛の疑問」を掘り下げる。登場するのはMAKO、RIO、MAYA、MAYUKA、MIIHIの5人だ。
この中に「『トークィーンズ』が1番好きで毎週見ている」人物がいると聞いたトークィーンズたちは、メンバーの登場前から大はしゃぎ。2週連続放送の前半となる今回は、主に「美容」についてのトークが展開される。美容大国・韓国でも活躍するNiziUメンバーが、常にかわいくいるために心がけていることが明かされる。
トークィーンズたちが忖度なしでゲストの素顔をあぶり出す爆笑トークが繰り広げられる。
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