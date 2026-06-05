NiziU・MAYA、美顔器が20個！新作見つけると買っちゃう | RBB TODAY

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NiziU・MAYA、美顔器が20個！新作見つけると買っちゃう

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MAYA【写真：竹内みちまろ】
  • MAYA【写真：竹内みちまろ】

　NiziU・MAYAが『トークィーンズ』（フジテレビ系）4日放送回に出演。美顔器を20個持っており、新作を見つけると買ってしまうことを明かした。

　この日のトークテーマは「妥協無しガチ美容法」。NiziUからはMAKO・MAYA・MAYUKA・MIIHI・RIOの5人が出演した。それぞれの美容法について聞かれると、MAYAはお風呂から上がるとストレッチ、筋トレ、マッサージ、美顔器のルーティーンをほぼ毎日行っていると話す。「新しい美顔器やマッサージ器が大好き」というMAYA。MAYAの自宅には引き出しの中に美顔器コーナーがあり、「今日はどれ使おうかな？」とその日の用途に合わせて使い分けしているとのこと。新作を見つけると買ってしまうため、今持っている美顔器の数は20個弱になるとのこと。

　スタジオで同じ種類のものを何個も持っているのかと問われると、「そうなんです。カッサとかもいろんな形があるので、5種類とかを持っている」と語る。カッサは中国発祥の美容アイテムで、プレート状の専用アイテムで肌を滑らせたり、ツボを押したて使用する。MAYAは「これはここ（顔）によさそうだな、とかこれは体に使ってみようかな、って感じでどんどんどんどん増えちゃう」と美容グッズが増えていく悩みを打ち明けた。NiziUは韓国でも活動しているため、韓国美容グッズを購入することも多いというMAYA。「韓国には見たことがない形の美容グッズがたくさんある」とのこと。日本にはないY型ヘッドの美顔器などもあったと語ると、指原莉乃が「私もこの形（Y型）の美顔器持ってます」と自身も多くの美顔器を持っていると明かした。


NiziU MAYA、初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』収益の一部を能登半島地震・能登豪雨の義援金として寄付 | RBB TODAY
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NiziU MAYAの初描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』の収益の一部が、能登半島地震・能登豪雨の義援金として寄付される。自分らしさの大切さをテーマにした絵本で、MAYAの5年間の活動で得たメッセージが込められている。
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NiziU、約3年半ぶりのドーム公演開催決定！京セラドーム＆東京ドームで全4公演 | RBB TODAY
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