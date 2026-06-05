NiziU・MAYA、美顔器が20個！新作見つけると買っちゃう | RBB TODAY

NiziU・MAYAが『トークィーンズ』（フジテレビ系）4日放送回に出演。美顔器を20個持っており、新作を見つけると買ってしまうことを明かした。

この日のトークテーマは「妥協無しガチ美容法」。NiziUからはMAKO・MAYA・MAYUKA・MIIHI・RIOの5人が出演した。それぞれの美容法について聞かれると、MAYAはお風呂から上がるとストレッチ、筋トレ、マッサージ、美顔器のルーティーンをほぼ毎日行っていると話す。「新しい美顔器やマッサージ器が大好き」というMAYA。MAYAの自宅には引き出しの中に美顔器コーナーがあり、「今日はどれ使おうかな？」とその日の用途に合わせて使い分けしているとのこと。新作を見つけると買ってしまうため、今持っている美顔器の数は20個弱になるとのこと。

スタジオで同じ種類のものを何個も持っているのかと問われると、「そうなんです。カッサとかもいろんな形があるので、5種類とかを持っている」と語る。カッサは中国発祥の美容アイテムで、プレート状の専用アイテムで肌を滑らせたり、ツボを押したて使用する。MAYAは「これはここ（顔）によさそうだな、とかこれは体に使ってみようかな、って感じでどんどんどんどん増えちゃう」と美容グッズが増えていく悩みを打ち明けた。NiziUは韓国でも活動しているため、韓国美容グッズを購入することも多いというMAYA。「韓国には見たことがない形の美容グッズがたくさんある」とのこと。日本にはないY型ヘッドの美顔器などもあったと語ると、指原莉乃が「私もこの形（Y型）の美顔器持ってます」と自身も多くの美顔器を持っていると明かした。