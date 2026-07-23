「常に評価されている気が…」元Apinkソン・ナウン、“アイドル出身女優”への偏見に本音 | RBB TODAY

Apink出身のソン・ナウンが、女優として抱えてきた本音を明かした。

7月22日、YouTubeチャンネル「ユーチューブ・ハ・ジヨン」にソン・ナウンが出演した。

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動画内でソン・ナウンは、「最も安らぎを感じる場所」として「自分のベッド」と即答した。

理由を尋ねられると、「ベッドにずっと横になっているタイプではない。家の中でも片時もじっとしていない。だから、1日のうちに自分の役に立つことを何もしないと、その日がすごく嫌になる」と説明した。

（画像＝「ユーチューブ・ハ・ジヨン」）ソン・ナウン

ハ・ジヨンが「それは少し強迫観念のようだ。成長への強迫観念」と話すと、ソン・ナウンは「自分で組んだスケジュールに引っ張り回されて、『これで大丈夫なのかな』『何のためにこうしているんだろう』と思うようになり、一度バーンアウト（燃え尽き症候群）に陥った」と明かした。

何よりソン・ナウンは、「もともとそういう性格ではないのに、仕事をするときは切り替えてやっている。それがどれほど大変か分かっている」とし、「（昔は）常に『あの人たちは私を評価しているんだろうな』と思っていた。歌手出身だから、そういう部分が少しあった。今も完全になくなったわけではない」と打ち明けた。

続けて、「でも、かなり良くなった。今はそうならないように努力している。 だからこそ、より一生懸命に取り組むようになり、成長できる部分もある。現場で気楽に過ごせるよう、自分から積極的に近づいてたくさん笑うようにしたら、『これも意外とできるな』と思えた」と付け加えた。

なお、ソン・ナウンは2011年にガールズグループApinkのメンバーとしてデビューし、高い人気を集めた。2022年にグループを脱退した後は、女優としての活動に専念している。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・ナウン プロフィール

1994年2月10日生まれ。2011年4月にガールズグループApinkのメンバーとしてデビュー。端正な顔立ちとスタイルの良さでグループではビジュアルメンバーであり、ガールズグループ全体でもビジュアルメンバーとしてよく名前が挙がった。ウエストの細さも話題になり、「アリの腰」とも呼ばれている。アイドルとしても絶好調だった2021年4月、女優活動のためYGエンターテインメントに移籍。翌年の2022年4月、11年間活動したApinkから脱退した。

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