“韓国で最も美しい女優”キム・テヒ＆RAIN夫妻、2人の娘とハワイで目撃！大型スーパーで買い物 | RBB TODAY

“韓国で最も美しい女優”としても知られるキム・テヒと、歌手RAIN夫妻がハワイで目撃された。

2人の娘と過ごす家族旅行の様子に注目が集まっている。

【写真】キム・テヒ＆RAIN夫婦、2人の娘とハワイで目撃

7月22日、SNSではRAINのファンが運営するアカウントを中心に、夫妻の目撃情報が写真とともに拡散された。

それによると、RAINとキム・テヒは2人の娘を連れてハワイを訪れ、現地の大型スーパーで買い物をするなど、夏休みを楽しんでいるという。

公開された写真には、それぞれ娘を1人ずつ連れ、店内を見て回る夫妻の姿が収められている。

キム・テヒは茶色の帽子とマスクを着用し、先を歩きながら商品を選んでいた。一方、RAINも帽子とサングラスを身につけ、もう1人の娘とカートを押しながら後に続いた。

（写真＝SNS）ハワイで目撃されたキム・テヒ（左）とRAIN

ハワイで夏休みを満喫しているとみられる一家の目撃情報は、すっかり成長した娘たちの近況とともに瞬く間に広がり、関心を集めている。

なお、RAINとキム・テヒは2017年に結婚。2人の娘に恵まれ、温かな家庭を築いている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・テヒ プロフィール

1980年3月29日生まれ。“韓国で最も美しい女優”との異名を持つ。2003年にチェ・ジウと共演したドラマ『天国の階段』に出演したことで日本でもその名が知られる。2006年には飲料水「新・爽健美茶」のCMキャラクターを、2011年にはフジテレビ系ドラマ『僕とスターの99日』で西島秀俊とともにダブル主演を務めた。2017年に歌手RAIN（ピ）と結婚し、同年に第一子（女児）、2019年9月に第二子（女児）を出産している。

◇RAIN プロフィール

1982年6月25日生まれ。本名チョン・ジフン。2002年にJYPエンターテインメントから歌手としてデビューした。主演ドラマ『サンドゥ、学校へ行こう！』『フルハウス』などがヒットし、俳優としても活躍する。2015年にRAINCOMPANYを設立。2017年1月、「韓国で最も美しい女優」とされるキム・テヒと結婚。現在は2児の父親でもある。

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