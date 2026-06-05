小杉怜子、海上自衛隊イベントで1日艦長に就任！幼少期からの“自衛隊愛”も披露 | RBB TODAY

モデル・タレントとして活動する小杉怜子が、5月30日・31日に神奈川県横須賀市で開催された海上自衛隊のイベント「よこすかYYのりものフェスタ2026」に出演した。

同イベントは「のりもの」をテーマに、艦艇や車両の展示などの多彩な催しが行われ、毎年多くの来場者で賑わう注目のイベント。

小杉は護衛艦「むらさめ」と特務艦「はしだて」の1日艦長に就任。初めてパンツスタイルの制服姿で登場し、イベントに華を添えた。

就任の挨拶では「日夜任務に邁進されている横須賀の皆様のお役に立てますよう、精一杯努めてまいります」と1日艦長としての意気込みを表明。勢来場者に向けて自衛隊への理解と支援を呼びかけるなど、真摯な姿勢で任務を遂行した。

5月30日に行われたトークショーでは、自身の自衛隊への思いを率直に語った。「幼い頃に両親に連れて行ってもらった観艦式で見た、たくさんの船や装備が自衛隊に興味を持ったきっかけです」と振り返り、「音楽隊のコンサートも何回行ったかわからないくらい行きました」と、長年にわたる自衛隊愛を熱く披露した。

会場では海上自衛隊ならではの迫力ある艦艇展示や催しを楽しみながら、来場者との交流も積極的に実施。終始笑顔でイベントを盛り上げ、多くの来場者の注目を集めた。

小杉は2023年にバラエティ番組『オールナイトフジコ』（フジテレビ）にレギュラー出演し、明るく清楚なキャラクターで注目を浴び、現在はタレント・モデル・女優としてMBSラジオ『オレたちゴチャ・まぜっ！』にも出演するなど、幅広く活動している。