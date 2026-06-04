SKE48・鎌田菜月、今年初の浴衣姿に「和装が似合う」「めっちゃ浴衣美人」の声 | RBB TODAY

SKE48の鎌田菜月が、自身のインスタグラムで今年初の浴衣姿を公開し注目を集めている。

鎌田は「夏らしい花火の浴衣を着せていただきました。有松絞りの浴衣は軽くて涼しく、とても過ごしやすかったです」と、浴衣を着て日傘を差した夏を感じる写真をアップ。これは5月27日に放送された『まるっと！』（NHK名古屋）のロケのオフショットで、伝統工芸有松絞りの取材を行った時のもの。鎌田が来ている浴衣はもちろん、日傘も有松絞り。

©2026 SKE, INC.（写真はSKE48 鎌田菜月の公式インスタグラム投稿より）

©2026 SKE, INC.（写真はSKE48 鎌田菜月の公式インスタグラム投稿より）

鎌田自身も「母が着ていたものを祖母から譲り受けた、有松絞りの浴衣が私も自宅にあります。」と、浴衣を持っているとのこと。「そんなとても馴染みのあるものだからこそ、ちゃんと知ることが大切だと感じられるロケでした。」とロケの感想も綴っている。

この投稿にファンからは「浴衣似合ってて綺麗」「和装が似合うのは美人の証！」「浴衣姿良過ぎる…！！！！！和の装いがなっきぃはすごく映えるね～」と浴衣姿を絶賛するコメントが寄せられた。



