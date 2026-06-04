元NGT48・川越紗彩、セクシーなバックショットや水着姿を収録！デジタル写真集発売 | RBB TODAY

元NGT48の川越紗彩のデジタル写真集『なんとかなるかも』が、6月15日にKADOKAWAより発売される。

本作は、2025年10月14日の誕生日に発売し、これまで見せたことのない“封印していた肌見せ”にも挑戦した川越の1st写真集『なんとかなるなる』のオールアザーカットで構成されたデジタル写真集。

(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

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2万枚にも及ぶアザーカットを「世に出さないのはもったいない」という想いから発売が決定。1st写真集では恥ずかしくて掲載できなかったものの、「デジタルなら見せてもいいかも」と思えた大胆なカットを、川越紗彩自身がセレクトした。

内容は、バックショットを多数収録し、布面積の少ないランジェリーや水着カットで構成されており、全81ページの大ボリューム。グラビア色を前作以上に強調した仕上がりとなっている。

初公開カットでは、水色ランジェリー姿での真後ろからのバックショットを披露。真後ろを向いた状態で顔までしっかり見せるポーズは難しいとされているが、身体の柔らかさを生かし、こちらを振り向くような視線を見せている。さらに、1st写真集で「ヘルシーなのにセクシー」と話題になった、透け感のあるピンクランジェリーカットも収録。一見キュートに見える真っ赤なランジェリーも、実は大胆なTバックとなっている。

(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

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そのほか、黒ランジェリーの上に黒のキャミソールを羽織った“ちょこんとさあや”カットや、オリジナルキャラクター「うさーや」「べあーや」「ねーやん」をクタビーチに描いた際に着用していた、黄色の水着カットなど計5枚を掲載。

ほかにも、1st写真集の表紙にもなった黒ランジェリー姿や、本人が「うさーや」に変身した白バニー＆水色バニーカットなども収録。最後のページには、アザーカット版を発売するにあたっての想いを綴ったコメントに加え、「うさーや」「べあーや」「ねーやん」、さらに新キャラクター「ぞーやん」「とらーや」の描き下ろしイラストも掲載。セクシーで大人っぽい表情から、子どものような無邪気な可愛らしさまで、川越紗彩の魅力を余すことなく詰め込んだ一冊となっている。

(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

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川越は「1st写真集には入りきらなかったお気に入りのカットや、ここでしか見られない特別な写真をたくさん詰め込んだ一冊になっています！沢山の方に愛していただけますように！」とコメントしている。