タモリが秋元康とここだけの深夜トークを繰り広げる！ | RBB TODAY

4日、ラジオ番組『TOKYO SPEAKEASY』（TOKYO FM）の公式Xが更新。5日深夜1時からの放送回で、タモリと秋元康が出演することを告知した。
『TOKYO SPEAKEASY』（TOKYO FM）は、本屋の奥にある小さなバーで繰り広げられる設定のトーク番組。バーの常連客の設定として國村隼がナビゲーターを担当している。通常は2人のゲストがバーに訪れた設定でトークを行うが、今回は番組プロデューサーでもある秋元康が出演し、タモリとここだけの深夜トークを繰り広げる。秋元康が出演するのは4月21日以来1か月以上ぶり。
番組はTOKYO FM他、radikoでも聞くことができる。
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