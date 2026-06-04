NHK2028年前期の朝ドラヒロインは河合優美！宮藤官九郎が脚本を手掛ける | RBB TODAY

4日、2028年前期のNHK朝の連続テレビ小説の制作発表が行われ、ヒロインを河合優美、脚本を宮藤官九郎が手掛けることが明かされた。

ドラマのタイトルは『ほんのモキチ』。日本を代表する歌人・斎藤茂吉(さいとう もきち)の妻、斎藤輝子をモデルに、派手好きで前向きな妻と、陰気な夫の姿を笑いたっぷりに描く。河合はヒロインの杜テル子を演じる。モデルとなる斎藤輝子はエベレスト登山をはじめ、世界108か国を旅し、“痛快ばあさん”として名を馳せた人物。朝ドラ史上、「最も不仲な夫婦」の物語になるとのこと。

ヒロインを演じる河合は2025年の朝ドラ『あんぱん』で主人公のぶの妹・蘭子を演じて高評価を得た。河合は「たいへん大きな役目を任せていただくことになり、日々関わってくださる全ての方々に心から感謝しています。」とコメント。朝ドラのヒロインという大役に対しては「すでに、晴れやかな気持ちというよりは、やってやるぞという気概のほうに胸を膨らませています。愛をもって走ります！どうぞご贔屓に！」と演じ切る決意を見せた。

脚本の工藤は『あまちゃん』以来15年ぶりの朝ドラ執筆となる。「せっかくだから前回とは全く違うアプローチで、半年間お茶の間を賑やかに盛り上げたい。不穏なニュースや日々のストレスで塞ぎがちな現代人の心＝キモチを解きほぐす、そんなドラマにしたいと考えました。」とのこと。ヒロインを演じる河合については「あのキレ味の良さ。醒めた目つき。佇まい。ピッタリだ。支えたり、寄り添ったりしない。むしろ夫の前に立ちはだかるヒロイン。朝ドラ史上、最も不仲な夫婦の物語。夫婦ゲンカの場面をたくさん書くことになる。でも大丈夫。河合さんなら辛くない。見てられる。」と評価している。

ドラマは2027年秋クランクイン予定。他出演者はまだ発表されていない。