日本での写真が大炎上したのに…aespa・カリナ、青衣装の投稿が再び物議？そのワケとは | RBB TODAY

ガールズグループaespaのメンバー、カリナが韓国の統一地方選得前日に公開したSNSの写真がネット上で話題になっている。

去る6月2日、カリナは自身のSNSに「こんな風に走ってきたら、どうやって逃げるか、MBTIと一緒に教えて」という文章とともに、複数枚の写真を公開した。

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写真のなかのカリナは、鮮やかな青色のノースリーブのトップスと、青色のカラーコンタクトを着用した姿でポーズをとっている。お団子ヘアとチェックスカートが調和したスタイルだ。

しかし、統一地方選を翌日に控えた時期に投稿されたことで、一部のネットユーザーの間で、2025年の出来事が再び言及された。

先立って、カリナは2025年の大統領選挙期間中、赤いジャンパーを着て数字の「2」が書かれた写真を投稿したことで、「政治的な意味があるのではないか」という解釈が拡散し、論争の中心に立たされた。

（写真＝カリナInstagram）

当時、政界の関係者までがこの投稿に言及したことで論争が拡大し、最終的に投稿は削除された。

今回の写真もまた、公開直後からネット上でさまざまな解釈が飛び交った。「誤解を招きかねないタイミングだ」という反応もあるが、「1つ1つの色に意味付けをすることの方がおかしい」という意見も少なくない。単なるファッションに過ぎないという見方だ。

なお、カリナが所属するaespaは、最近2ndフルアルバム『LEMONADE』で活動を続けている。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

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