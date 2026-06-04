上も下も大胆に…aespa・ニンニン、“超ミニ丈”でお座りポーズ「見えちゃいそう」「女神」 | RBB TODAY

aespaのニンニンが、抜群のスタイルでファンを魅了した。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

【写真】上も下も…ニンニン、“超ミニ丈”でお座りポーズ

公開された写真には、レモンイエローのステージ衣装に身を包んだニンニンの姿が収められている。鮮やかなビタミンカラーのトップスと透け感のあるミニスカート、レース素材のニーハイソックスを合わせた爽やかなスタイリングで、視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「スタイル良すぎ」「見えちゃいそう」「妖精みたい」「上も下も大胆…」「女神」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは、5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリース。現在、精力的にカムバック活動を展開している。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

■【写真】ニンニン、ほぼ素肌ジャケットの“無防備衣装”

■【写真】布がない…？ニンニン、後ろ姿が衝撃の“大胆衣装”

■【写真】ニンニン、衝撃の“全身びしょ濡れ”！インナー透ける大胆ビジュアル