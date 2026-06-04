“ピチッ”とスイムウェア姿…プール際で開放感あふれる韓国女優、グラマラスな魅力を披露 | RBB TODAY

女優のイム・ジヨンが、インドネシア・バリで過ごした近況を公開した。

イム・ジヨンは6月3日、自身のSNSに「バリ。残りの写真」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

【写真】イム・ジヨン、“ピチッ”とスイムウェア

彼女は最近、バリでファッション誌の撮影を行っていた。公開された写真には、バリの異国情緒あふれるリゾートや屋外プールを背景に、自然体な姿を見せるイム・ジヨンの様子が収められている。

華やかなスイムウェア姿からリラックス感のあるリゾートファッションまで、さまざまなスタイルを着こなしながら明るい笑顔を見せた。特にスイムウェア姿では、グラマラスなスタイルが際立ち、見る者の視線を奪った。

（写真＝イム・ジヨンInstagram）

なお、イム・ジヨンは現在、日本ではNetflixで配信中のドラマ『素晴らしい新世界』（原題）で、無名女優シン・ソリ役を演じている。

◇イム・ジヨン プロフィール

1990年6月23日生まれ。2011年に女優デビュー。2014年にソン・スンホン主演映画『情愛中毒』で一糸まとわぬ果敢な熱演を見せて、注目を集めた。以降、ドラマ『上流社会』（2015）、『吹けよ、ミプン』『テバク～運命の瞬間（とき）～』（2016）、映画『タチャ ワン・アイド・ジャック』（2019）などに出演。2022年12月公開のNetflix『ザ・グローリー～輝かしき復讐～』で主人公を苦しめる悪役“パク・ヨンジン”を演じて視聴者に深い印象を残し、注目度が急上昇した。

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