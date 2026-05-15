過激ダンスが「公然わいせつ」と告発されたファサ、“全裸状態”で起きた衝撃の事故を告白 | RBB TODAY

歌手のファサ（MAMAMOO）が、過去に足の裏に大火傷を負っていた事実を明かし、ファンに驚きを与えた。

5月14日、歌手カン・ミンギョンのYouTubeチャンネルにファサが出演し、ドライブをしながらトークを繰り広げた。

二人はカン・ミンギョンが所属するDAVICHI（ダビチ）のコンサートにゲスト出演したことをきっかけに親交を深めたという。

【画像】“公然わいせつ罪”とされたファサの過激ダンス

道中、カン・ミンギョンがファサの足の怪我について「完治したの？」と尋ねると、ファサは「幸い、もう完治した」と伝えた。続けて、当時の事故の様子を語り始めた。

（画像＝カン・ミンギョンYouTubeチャンネル）

ファサは「加熱式の加湿器をこぼしてしまった。（お湯の温度は）100度を超えているんじゃないか。その時は全裸の状態だった」と明かし、視聴者を驚かせた。

彼女はさらに、「不幸中の幸いだったのは、体全体にかかったわけではなかったこと。床にこぼした熱湯を避けようとしてそれを踏んでしまった。あまりに大量にこぼれたので、避けたつもりが踏んでしまった」と説明し、「公演の時は包帯を巻いてステージに立った」と、痛みに耐えながらパフォーマンスを完遂したプロフェッショナルなエピソードを披露した。

（記事提供＝OSEN）

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。

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