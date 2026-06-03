「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のAIKI、大胆な腹筋披露＆バイク姿でクールな魅力発揮 | RBB TODAY

韓国のダンサーAIKIが新たなビジュアルでファンを魅了している。

AIKIは6月1日、自身のインスタグラムを更新。

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「STRAIGHT or CURL ?（ストレート派？それともカール派？）」という短いキャプションとともに、複数枚の写真を一挙に投稿した。

公開された写真でAIKIは、クールでアンニュイな印象を与えるストレートのウルフカットから、ボリューム感のあるスタイリッシュなカールヘアまで、ガラリと雰囲気の変わるヘアスタイルを披露。

また、ヘアスタイルだけでなく、彼女ならではのファッションセンスでも魅力を爆発させている。白いタンクトップ姿でバイクに寄りかかるラフでクールなカットをはじめ、黒のレザージャケットから腹筋を大胆にのぞかせるスタイル、さらにはユニークな赤いマスクを被った個性的なフリンジ衣装まで、ダンサーらしい抜群のプロポーションと表現力で完璧に着こなしてみせた。

この投稿に対し、ファンからは「どちらも素敵すぎて選べない！」「ストレートは最高にイケメンだし、カールは色気がある」「どんなスタイルもAIKI色に染めちゃうの流石すぎる」など、絶賛のコメントが殺到している。

（写真＝AIKI Instagram）

AIKIは、韓国で社会現象を巻き起こしたダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER』に出演し、高い実力とウィットに富んだキャラクターで一躍ブレイク。現在はダンスクルー「HOOK」のリーダーとして活動する傍ら、テレビ番組や広告など多方面で活躍を続けている。

一方で、昨年出演した『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』では、同じく韓国代表チームのHoney Jとともに、他チームのダンスパフォーマンスに「これダンス？“性行為”じゃん」と発言したことで、ネット上で物議を醸したこともある。

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