BTS・V、軍同期の“兵役エピソード動画”めぐる否定的な意見に直接コメント「気にしないで」 | RBB TODAY

BTSのVが、自分とのエピソードを語る陸軍訓練所の同期にエールを送った。

Vと同じ訓練所で生活を共にしたクリエイターは最近、自身のSNSを通じてVとのエピソードをコンテンツとして制作し公開した。

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そのクリエイターは「BTSのV兄さんとクリスマスに教会へ行った話」「BTSのテヒョン兄さんと最精鋭訓練兵になるための過程」といったタイトルで、訓練所でのエピソードを詳細に紹介するコンテンツを投稿していた。

（写真提供＝OSEN）V

この投稿を見たVは、「○○久しぶりだね。記憶力すごいな」とコメント。これに対しクリエイターは「多くの方が見に来てくださり、良い反応や心配の声も多かった」とし、「今回の動画を最後に投稿をやめようと思う」と心境を明かした。

（画像＝SNS）

しかしVは再びコメントで「ねえ、なんでもっと広めてよ。面白いよ。俺はあまり覚えてない」とユーモアを交えて反応した。

その後、該当コンテンツが話題になると、Vは改めてコメントを残し、「人々が君の丁寧に作った映像を好意的に見てくれて、感謝しているという声も多い一方で、少し心配する声もあるようだ。とにかく僕はすごく面白く見た」とし、「生きていると、良い意図でやったことでも、見る人によって受け取り方が違うことがある。あまりすべての視線を気にしすぎないでほしい」と温かい言葉を添えた。

また、Vは短期間で多数のコンテンツを投稿していた点についても触れ、「何と言われても、僕たちの小隊では君が一番エースだったし、軍生活を共にした時間は本当に楽しかった。実際に一緒に過ごした人でなければ、僕たちの感じたことを完全に理解するのは難しいかもしれない」と語った。

最後にVは、「もしかしたら、こういう反応でストレスを感じてベンチプレスでもしているんじゃないかと心配になって、本当はすごく面倒くさいんだけど、あえてコメントを残してみるよ」と伝え、「とにかく良い一日を過ごして、あまり気にしないでほしい。いつも応援しているし、君の夢は思い出せないけど、体がいいからボディビルダーかな？ファイト」と応援の言葉を送った。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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