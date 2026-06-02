BTS・V、意外な女性アイドルグループへの“愛”を告白!?「僕は本当にファンなんです」 | RBB TODAY

BTSのVが、女性アイドルグループの再始動を喜んだ。

5月30日、BTSの公式YouTubeチャンネル「BANGTANTV」には、「ONE LUCKY DAY l V's VLOG」と題した映像が公開された。

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この日、Vはドライブを楽しみながら、最近再始動したアイドルグループSeeYaの楽曲『Love Greeting』を聴くと、「SeeYa先輩たちが再び集まりました。僕は本当にファンなんです」とうれしそうに語った。

（画像＝「BANGTANTV」）V

なお、SeeYaは去る5月14日にリリースしたアルバム『First, Again』を通じて、15年という長い時を経て再び集結した。メンバーたちの新たなスタートと、ファンへの心からのメッセージを届け、大きな話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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