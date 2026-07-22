「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のAIKI、大バズり中のATEEZ『BAD』ダンスを披露 | RBB TODAY

AIKIがATEEZの『BAD』に合わせたダンス動画を公開した。

AIKIは7月20日、自身のインスタグラムを更新。

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現在、ネット上で大バズりしているATEEZの『BAD』のダンスチャレンジ動画を投稿し、切れ味鋭い動きと圧倒的な表現力で多くのファンを魅了した。

コメント欄には「さすがAIKI」「キレが異次元」「ATEEZとの相性が最高」「見ていて気持ちいい」「何度でも見たくなる」といった絶賛の声が相次いでいる。

AIKIは韓国を代表するダンサーとして知られ、これまで数多くのK-POPアーティストの振り付けやパフォーマンスに携わってきた実力者。ダンスサバイバル番組などでも存在感を発揮し、高い人気を誇っている。

（画像＝AIKI Instagram）

AIKIは、韓国で社会現象を巻き起こしたダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER』に出演し、高い実力とウィットに富んだキャラクターでブレイクした人気ダンサー。一方で、昨年出演した『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』では、同じく韓国代表チームのHoney Jとともに、他チームのダンスパフォーマンスを見て「これダンス？ “性行為”じゃん」と発言したことで、ネット上で物議を醸したこともある。

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