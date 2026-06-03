本田望結、22歳のバースデーを報告！「にゃんにゃん(22)になりました」 | RBB TODAY

2日、タレントの本田望結が自身の公式Xを更新。22歳の誕生日を迎えたことを報告した。
本田は「にゃんにゃん(22)になりました」と誕生日のチョコプレートをかじる写真をXにアップ。実は本田の誕生日は前日の1日。誕生日当日には妹の本田紗来が「22歳おめでとう 最高の1年にしようね」とお祝いの投稿をしていた。
この投稿にファンからは「おめでとうございます 可愛いすぎる！」「にゃんにゃんおめでとうございます！ついこないだ20歳ってポスト見たのに…！」「22歳になったからって、その可愛らしさを引っ込めるんじゃねえぞ？」といったお祝いのコメントが寄せられた。
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