『NARUTO』実写版の“カカシ班”オーディションが開始、韓国での選考は『KPOPガールズ!』参加企業が担当 | RBB TODAY

ついに始まる。

『NARUTO -ナルト-』の実写映画化プロジェクトが本格始動した。

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米大手映画スタジオLionsgateはこのほど、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の監督を務めるデスティン・ダニエル・クレットンのもと、カカシ班こと第七班のうずまきナルト、うちはサスケ、春野サクラを演じるキャストを探すため、世界規模のオーディションを正式にスタートした。

その他の主要キャラクターについても、今後順次キャスティングが進められる予定だという。

クレットン監督はSNSでオーディション開始を発表し、「岸本斉史先生の物語は、世界中の何世代にもわたるファンにインスピレーションを与えてきた。その世界観とキャラクターを初めて実写映画としてスクリーンに届けられることを光栄に思う」とコメント。「第七班を見つけるためのグローバルオーディションを開始できてとてもうれしい。『NARUTO』の素晴らしい世界を、スクリーン上で生き生きとした現実として表現したい」と意気込みを語っている。

また、原作者の岸本斉史氏は「今の私には奇跡のような出来事が次々と起きている。私の作品『NARUTO』が本当にハリウッド映画になろうとしている」と喜びを表現。さらに「この映画をデスティン・ダニエル・クレットン監督が手掛けることも大きな奇跡だ。情熱あふれる特別な俳優たちとの出会いを楽しみにしており、映画の中でキャラクターたちに再会できる日を心待ちにしている」と述べている。

本プロジェクトの北米キャスティングは、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』などで知られる「Carmen Cuba Casting」が統括。また、各国で同時進行されるグローバルキャスティングのうち、韓国でのキャスティング業務は「Sukim Company」が担当するという。同社はこれまで『パチンコ - Pachinko』『愛をこめて、キティより』『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』『BEEF／ビーフ』シーズン2など数々の国際プロジェクトに携わり、韓国俳優の海外進出を支えてきた。

（画像＝Netflix）『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』

（画像＝Masashi Kishimoto, Scott/SHUEISHA）『NARUTO -ナルト-』二巻 左から春野サクラ、うずまきナルト、うちはサスケ

ナルト、サスケ、サクラ役を探す今回のオーディションでは、応募対象年齢を16歳から20歳に設定。流暢な英語力に加え、アクション演技の高いポテンシャルを持つ俳優を幅広く募集している。

（記事提供＝OSEN）

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