「日本に聖地が爆増」RIIZE、東京で見せた自然体な姿にファン悶絶！お忍び感あふれるショットに反響 | RBB TODAY

RIIZEが日本の街中に姿を見せた。

RIIZEは6月3日、グループの公式インスタグラムを更新し、複数の写真を投稿した。

【写真】RIIZE、「日本に聖地が爆増」

公開された写真には、日本の飲食店を訪れたメンバーたちの姿が収められている。座敷に座ってうどんを楽しむ自然体な様子が目を引く。また、別の写真ではお台場の公園で思い思いの時間を過ごすメンバーたちの姿も公開され、リラックスした雰囲気の中でも際立つビジュアルが視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「日本にRIIZEの聖地が毎日爆増してて嬉し泣き」「最高です」「心がときめく」「カッコいい」といった反応が寄せられている。

（写真＝RIIZE公式Instagram）

（写真＝RIIZE公式Instagram）

なお、RIIZEは7月15日に1stフルアルバム『ODYSSEY』をリリースする。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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