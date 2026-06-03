健康状態めぐる憶測も…SUPER JUNIOR・ヒチョル、レギュラー番組一時降板から約1カ月ぶりの近況公開 | RBB TODAY

SUPER JUNIORのキム・ヒチョルが、バラエティ番組『知ってるお兄さん』の一時降板発表後、約1カ月ぶりに近況を公開し、ファンを安心させた。

キム・ヒチョルは6月2日、自身のSNSに「YeSe!!!」という短いコメントとともに1枚の写真を投稿した。

【写真】ヒチョル、約1カ月ぶりの近況公開

公開された写真には、SUPER JUNIORのメンバーであるイェソンと一緒に写るキム・ヒチョルの姿が収められている。

キム・ヒチョルはミントタブレットをくわえながらおどけた表情を見せ、その後ろに立つイェソンは持ち前の明るい笑顔でカメラを見つめている。自然体の2人の姿からは、変わらぬ友情が感じられる。

久しぶりに伝えられた近況に、ファンからは喜びの声が寄せられた。特に最近は健康状態をめぐるさまざまな憶測が飛び交っていたこともあり、明るくリラックスした表情により一層注目が集まっている。

写真の中のキム・ヒチョルは、穏やかで安定した様子を見せ、ファンの心配を和らげた。持ち前のいたずらっぽい魅力も健在で、多くのファンから歓迎の反応が寄せられている。

（写真＝キム・ヒチョルSNS）キム・ヒチョル（左）とイェソン

これに先立ち、『知ってるお兄さん』側は5月30日、キム・ヒチョルの一時降板を発表し、「完全な降板ではなく、十分な休養とリフレッシュの時間を経た後、再び合流する予定」と説明していた。

これによりキム・ヒチョルは、5月10日の放送を最後に番組を離れ、現在は休養とリフレッシュの時間を過ごしている。

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。

■【写真】TWICE・モモと交際していたヒチョル

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